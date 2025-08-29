Lupillo Rivera lanza su libro Tragos Amargos en 2025

El cantante Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su libro autobiográfico titulado Tragos amargos, una obra donde promete abrir su corazón y compartir pasajes nunca antes contados de su vida personal y artística.

La editorial Penguin Random House (Vintage Español) será la encargada de publicar el ejemplar, que saldrá oficialmente a la venta el 16 de septiembre de 2025 en formato físico y digital.

Con más de 400 páginas, el llamado “Toro del Corrido” relatará desde su infancia y sus primeros pasos en la música, hasta sus momentos más duros como la pérdida de su hermana Jenni Rivera.

En la obra también abordará sus matrimonios, romances y experiencias dolorosas, además de revelar secretos sobre su relación con la cantante Belinda, un tema que ha generado gran expectativa entre sus fans.

Incluso, Lupillo promete dar detalles sobre lo que realmente ocurrió en su paso por el reality La Casa de los Famosos.

El lanzamiento oficial contará con un evento exclusivo en Los Ángeles el 22 de septiembre de 2025, donde el artista se reunirá con sus seguidores y firmará ejemplares.

Mientras tanto, el libro ya puede adquirirse en preventa con un precio estimado de 19 dólares.