Los Rolling Stones inician su gira de despedida en Texas

La que muchos consideran como la mejor banda de rock and roll del mundo inició su más reciente gira en el NRG Stadium de Houston, en Estados Unidos.

Durante su vibrante show de dos horas, los Stones tuvieron la energía de una banda que está de gira por primera vez.

“Es genial estar de vuelta en el Estado de la Estrella Solitaria”, dijo Jagger ante un estadio repleto, lleno de fanáticos de toda la vida, muchos con camisetas descoloridas de giras anteriores.

Jagger se pavoneaba arriba y abajo del escenario con una energía aparentemente ilimitada mientras Richards y Wood tocaban riffs de guitarra familiares y amados por los fans. Jagger a menudo dirigía al público para corear en las canciones.

Los Stones salieron de gira para apoyar el lanzamiento de su más reciente álbum, Hackney Diamonds, el primer disco de música original de la banda desde 2005.

Houston es la primera parada de su gira por 16 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Otras ciudades son Nueva Orleans, Filadelfia y Vancouver. La gira concluye el 17 de julio en Santa Clara, California.

En el concierto del domingo, los Stones tocaron varias canciones del nuevo disco, incluido el sencillo principal ‘Angry’. También interpretaron clásicas como ‘Sympathy for the Devil’, ‘Gimme Shelter’, ‘Honky Tonk Women’ y ‘Start Me Up’.