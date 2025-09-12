Laura Pausini lanza una reinterpretación más íntima de “Mi historia entre tus dedos”

La reconocida cantante italiana Laura Pausini lanzó una nueva versión del clásico “Mi historia entre tus dedos”, tema que popularizó Gianluca Grignani en los años noventa.

Esta emotiva reinterpretación forma parte de su nuevo proyecto discográfico, Yo Canto 2, en el que rinde homenaje a grandes éxitos de la música italiana.

La nueva versión mantiene la esencia melancólica de la canción, pero con una producción moderna y una interpretación vocal más íntima y cargada de emoción.

La voz de Pausini le da una nueva vida a esta historia de amor y despedida que ha conmovido a varias generaciones.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip con una estética sobria y minimalista, que se enfoca en la artista y sus gestos para transmitir la profundidad de la letra.

Este trabajo reafirma el compromiso de Pausini con la música como un puente entre culturas y emociones, demostrando su capacidad para reinventar clásicos sin perder su esencia.