Lady Gaga deslumbra con The Dead Dance en la Isla de las Muñecas

Lady Gaga ha estrenado su nuevo sencillo “The Dead Dance”, acompañado de un impactante videoclip dirigido por Tim Burton y filmado en la misteriosa Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de Ciudad de México ￼ ￼ ￼ ￼.

El video, mayoritariamente en blanco y negro con destellos de color al final, retrata una estética gótica y siniestra: la cantante emerge entre muñecas abandonadas, ataviada con un vestido de organza blanca, maquillaje dramático con cicatrices, y un peinado único que subraya el ambiente escalofriante ￼ ￼ ￼ ￼ ￼ ￼. La coreografía, a cargo de Parris Goebel (responsable previamente de Abracadabra), refuerza el tono teatral del videoclip, evocando reminiscencias del icónico clip Thriller de Michael Jackson ￼ ￼ ￼ ￼.

“The Dead Dance” también forma parte del universo de la serie Wednesday de Netflix (segunda temporada), donde Gaga hace una aparición como Rosaline Rotwood, una profesora en Nevermore Academy, y la canción actúa como parte del episodio del galán benéfico de la serie