La “Reina de la ketamina” aceptó declararse culpable en el caso de la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, popularmente conocida como “La Reina de la Ketamina”, aceptó declararse culpable de cinco cargos federales vinculados a la muerte del actor Matthew Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023 por una sobredosis de esa sustancia.

Entre los cargos que asumió se encuentran la distribución de Ketamina con resultado de muerte, la operación de un establecimiento vinculado al tráfico de drogas, y otros tres relacionados a la distribución ilegal de esa droga.

Gracias a ese acuerdo con la Fiscalía, se prevé que se retiren algunos cargos adicionales, como los vinculados al caso de metanfetaminas, aunque la fecha para la sentencia aún no ha sido fijada.

Sangha, de 42 años y con nacionalidades, estadounidense y británica, podría enfrentar condenas totales de entre 11 y 65 años de prisión, según diferentes estimaciones.

Otras fuentes sugieren que podría ser condenada a entre 20 y 45 años de cárcel, dependiendo del cargo específico.

Con esta declaración, Sangha se convierte en la quinta y última persona implicada que admite ser culpable en este caso complejo.

Los otros involucrados son los médicos Salvador Plasencia y Mark Chávez, el asistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, y el intermediario Erik Fleming, quienes ya habían aceptado declarar su culpabilidad anteriormente.