La Chilindrina reacciona a tráiler de la serie de “Chespirito”

La bioserie “Sin querer queriendo”, inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, está cada vez más cerca de su estreno y María Antonieta de las Nieves, conocida por su entrañable personaje de “La Chilindrina”, compartió su reacción al último avance de la serie.

La actriz expresó su entusiasmo después de ver el nuevo tráiler. Los reporteros la sorprendieron en el aeropuerto mostrándole las imágenes, a lo que respondió emocionada:

“Mira qué bonito, ¡ay, qué bonita estoy! Qué bien están los personajes, qué bárbaro. Me emociona, me llena de orgullo y de satisfacción de saber que están haciendo algo tan bonito con unos personajes tan bonitos”, dijo entre sonrisas.

No es la primera vez que De las Nieves muestra interés por esta producción. Meses atrás, cuando se lanzó el primer adelanto, confesó sentirse emocionada: “Cuando me avisaron de que ya iban a lanzar el tráiler, me emocioné muchísimo. No habíamos visto nada. Ahora que pasan los programas otra vez, claro que estamos más vigentes que nunca. A ver cómo quedó. Fue algo maravilloso”, expresó entonces.

La actriz encargada de interpretar a “La Chilindrina” en la serie, María Antonieta se mostró complacida y recordó un encuentro previo: “Me da mucho orgullo. Me la presentaron y una vez fue a mi casa, y estuvimos platicando de lo lindo”, comentó.