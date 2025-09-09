La actriz de cine para adulto, Natalia Rae, falleció en costa rica

La actriz y modelo de cine para adultos, Natalia Rae, de 33 años, falleció mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica.

La noticia fue confirmada por sus familiares y amigos, después de que un día antes ella misma compartiera en sus redes sociales que se había resbalado y lastimado una pierna.

Originaria de Arizona y residente de Texas, Rae fue descrita por su familia como una mujer aventurera.

Su hermana expresó en redes sociales que Natalia “falleció viviendo su mejor vida como siempre” y que era una de las “mejores personas en este planeta”.

La familia de la actriz abrió una página en GoFundMe para recaudar fondos y poder repatriar su cuerpo a Estados Unidos.

Antes de dedicarse al modelaje erótico, Natalia Rae fue sobrecargo de aerolíneas, estilista de moda, dueña de un spa y mesera.

Su carrera en el entretenimiento para adultos despegó en 2016, lo que le valió el premio AVN CAMStar en 2023 y la llevó a acumular una comunidad de fans que llamaba “NatPack”.

Además de su éxito profesional, era conocida por su amor a los viajes y por sus amistades, como la que mantenía con la modelo Ashley Love.

Costa Rica era su lugar favorito, donde incluso se tatuó la frase «pura vida». A pesar de su fama, quienes la conocieron destacan que su verdadero legado fue la conexión que creó con sus fans, amigos y familia.