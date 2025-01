Kenia Os “le quita” a Peso Pluma a Nicki Nicole y desata críticas en redes

Una nueva controversia rodea a Kenia Os tras la circulación de varias fotos y videos de ella junto a Peso Pluma, lo que ha desatado una ola de críticas en redes sociales.

Los usuarios no tardaron en compararla con Ángela Aguilar, acusándola de «traicionar» a Nicki Nicole al aparentemente involucrarse con el cantante mexicano, quien previamente había tenido una relación con la cantante argentina.

El origen de la polémica comenzó cuando Kenia Os y Peso Pluma fueron vistos juntos en un evento en Florida, donde el cantante estuvo muy cercano a la cantante, tocándole la espalda y susurrándole al oído. Además, Kenia compartió en sus redes sociales imágenes mostrando un aluvión de rosas, lo que algunos seguidores especularon que podrían haber sido un obsequio de Peso Pluma.

A pesar de que aún no se ha confirmado una relación entre ambos, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Los fans de Kenia Os comenzaron a compararla con Ángela Aguilar, insinuando que al igual que ella, Kenia «le había quitado el novio» a Nicki Nicole. No obstante, se debe recordar que Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación en febrero de 2024, antes de la aparición pública de Kenia Os y el cantante mexicano.

A pesar de los ataques, las seguidoras de Kenia Os salieron en su defensa, señalando que la cantante no es amiga cercana de Nicki Nicole, y que, de hecho, la relación de Peso Pluma con la cantante argentina ya había terminado cuando surgieron los rumores de una relación entre Kenia y el artista. Además, recuerdan que Nicki Nicole sigue adelante con su vida y ya tiene una nueva pareja, lo que sugiere que el tema con Peso Pluma está completamente cerrado para ella.