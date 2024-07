Karol G y Feid arrasan en los Latin American Music Awards

Karol G y Feid, la pareja del momento, arrasaron con la novena edición de los Latin American Music Awards al convertirse en los dos artistas más galardonados del encuentro, al alzarse con seis premios cada uno.

Este es el segundo año consecutivo en el que Karol G destaca como la artista más condecorada de esta celebración de la música latina que por primera vez llevó a cabo una edición bilingüe desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

La cantante colombiana, que no estuvo presente, ganó en apartados como el de artista del año, canción del año por «TQG», su colaboración con Shakira, o álbum del año por «Mañana será bonito», mientras que Feid triunfó en categorías como artista «streaming» del año o canción global latina del año por «Classy 101», junto a Young Miko.

«Esto no me lo hubiera ganado si no fuera por la gente que escucha mi música, espero que se le multiplique a Colombia», dijo el también colombiano al tener en sus manos su primer premio.