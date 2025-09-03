type here...
miércoles, septiembre 3, 2025
Farándula

Kapo y la fiesta Bresh llegan a Managua en concierto único

Por Stephanie Santana
El Polideportivo Alexis Argüello se prepara para recibir al artista colombiano Kapo y a la famosa fiesta argentina Bresh este sábado, 6 de septiembre a las siete de la noche.

El evento será el primer concierto con aire acondicionado en el recinto, ofreciendo una experiencia moderna y cómoda para los asistentes.

Kapo, conocido por su estilo que fusiona afrobeat, reguetón y pop, interpretará éxitos como «OH NA NA» y «Mami».

Tras su show, la noche continuará con la llegada de la fiesta Bresh, famosa por su ambiente inclusivo y su selección musical que mezcla reguetón y pop nostálgico.

Las entradas para el evento, organizado por Premier Producciones Nicaragua, ya están a la venta en Todoticket, con precios de 3,145 córdobas (Platinum), 2 mil 220 (VIP) y Un mil 295 (Preferencia).

