Julia Garner lista para encarnar a Madonna en su biografía

La actriz Julia Garner, reconocida por su trabajo en Ozark y Inventing Anna, se prepara para dar vida a la “Reina del Pop” en la esperada biografía de Madonna, un proyecto que tras varias pausas vuelve a tomar fuerza en la industria audiovisual.

Garner fue elegida por la propia Madonna después de un exigente proceso de audición que incluyó canto y baile frente a la artista. La actriz recordó que, en ese momento, se motivó pensando como la cantante: “¿Qué haría Madonna? Convencerla de que pertenezco a esa sala”, comentó sobre la experiencia que terminó asegurándole el papel.

El biopic fue anunciado originalmente en 2020, con la propia Madonna como directora y guionista. Sin embargo, el proyecto se detuvo en 2023 cuando Universal Pictures lo puso en pausa para que la artista se enfocara en su Celebration Tour. Pese a ello, tanto la cantante como Garner mantuvieron su compromiso de retomar la producción.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de reconfiguración. Madonna volvió a trabajar en el guion y el plan se orienta hacia una serie limitada en Netflix, donde Julia Garner seguirá siendo la protagonista, bajo la guía creativa de la artista y con la participación del director Shawn Levy.

Con este papel, Garner enfrenta uno de los mayores retos de su carrera: interpretar a un ícono global que ha marcado la música, la moda y la cultura popular durante más de cuatro décadas.