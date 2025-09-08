Iván Cuadra “El caballero Matancero” se presentará en restaurante Típicos Pinoleros

La música de la Sonora Matancera se escuchará con fuerza este sábado 13 de septiembre en el barrio Monseñor Lezcano, en el restaurante Típicos Pinoleros donde se presentará Iván Cuadra “El Caballero Matancero”.

Reconocido por su estilo inconfundible y por ser el locutor de “Ya suena la Sonora” los domingos a través de Tu Nueva Radio Ya.

El evento dará inicio a las 7:00 de la noche, justo frente a la estatua de Monseñor Lezcano , y lo mejor es que la entrada será completamente gratis, ya que no tendrá ningún costo de cover.

La actividad es organizada por Típicos Pinoleros, quienes buscan promover la música nicaragüense y ofrecer espectáculos de calidad para el disfrute de toda la familia.

Los interesados en asistir pueden asegurar su espacio realizando una reserva gratuita al número 7616-4592, ya que se espera una gran afluencia de público.

Con esta presentación, Iván Cuadra reafirma su conexión con el público nicaragüense, llevando alegría, ritmo y tradición en una noche que promete ser inolvidable.