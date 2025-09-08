Influencer Isabella Ladera acusa a Beéle por filtrar video íntimo

La influencer venezolana Isabella Ladera, de 25 años, emitió un contundente comunicado en sus redes tras la viralización de un supuesto video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle.

La publicación, difundida hoy, denuncia que este material que según fuentes circula con una duración aproximada de seis minutos— fue filtrado sin su consentimiento y que solo había existido en manos de dos personas. Ladera acusa directamente a su expareja de no haber actuado para proteger su intimidad en un momento crítico:

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento. Es una de las traiciones más crueles que he vivido… La vergüenza no recae sobre mí, sino sobre quien traicionó.” ￼

La influencer dejó claro que no se siente avergonzada por el incidente y enfatizó que ya está tomando medidas legales, contando con asesoría jurídica. Además, aseguró que no abandonará su actividad en plataformas digitales, donde mantiene compromisos laborales y personales. ￼

Este episodio no solo ha revuelto las redes sociales, sino que también reavivó el debate sobre la violación a la privacidad digital, especialmente en casos que involucran la difusión no consensuada de contenido íntimo. En Colombia, país de origen del cantante, leyes como el Código Penal y la Ley de Protección de Datos Personales contemplan sanciones —incluyendo prisión y multas— para casos de este tipo. En Estados Unidos, donde reside Ladera, existen normas federales como la Ley Take It Down y leyes estatales contra el “revenge porn”, que también penalizan la publicación no autorizada de contenido sexual privado.