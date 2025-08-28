type here...
Investigan a cantante surcoreano PSY por obtener medicamentos de forma irregular

Por Stephanie Santana
Lectura: 1 minuto(s)

El cantante surcoreano PSY, conocido mundialmente por su éxito «Gangnam Style», está siendo investigado por la policía por presuntas violaciones a la ley médica.

La investigación, a cargo de la Estación de Policía de Seodaemun en Seúl, se centra en la acusación de que el artista obtuvo medicamentos psicotrópicos como Xanax y Stilnox sin una consulta médica presencial.

Según informes de la agencia Yonhap y medios locales, PSY, cuyo nombre real es Park Jae-Sang, supuestamente hizo que terceros, incluyendo a su mánager, recogieran las recetas médicas y los fármacos en un hospital universitario desde 2022.

La legislación surcoreana prohíbe explícitamente obtener medicamentos con receta sin la presencia del paciente, especialmente en el caso de fármacos con alto riesgo de dependencia y adicción, como los utilizados para tratar la ansiedad y los trastornos del sueño.

La policía inició la investigación a raíz de un informe de un informante y ha realizado un allanamiento en el hospital para revisar los registros médicos.

Por su parte, el médico implicado ha negado los cargos, alegando que el tratamiento de PSY se realizó de manera remota.

