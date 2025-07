Histórico álbum ‘The game’ de Queen cumple 45 años

Este 2025 se celebra el 45 aniversario de ‘The Game’, el icónico octavo álbum de estudio de Queen, una joya que marcó un antes y un después en la historia del rock mundial.

Lanzado en junio de 1980, ‘The Game’ catapultó a la banda británica al tope de las listas internacionales con himnos como «Another One Bites the Dust» y «Crazy Little Thing Called Love», temas que siguen siendo coreados por millones, década tras década.

Este disco también fue pionero para la agrupación, pues por primera vez trabajaron con el productor Reinhold Mack, y fue grabado en dos sesiones distintas, rompiendo su esquema habitual de producción.

El legado de Freddie Mercury, junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, sigue más vivo que nunca. A 45 años de ‘The Game’, Queen continúa conquistando generaciones con su sonido irrepetible.

Un disco inmortal… que aún hace vibrar al mundo entero. ¡Larga vida a Queen!