Hijos de Shakira lanzan videoclip titulado “The One”

El videoclip «The One», protagonizado por Milan y Sasha Piqué, ha causado sensación en redes sociales. La canción forma parte del álbum «All For You», publicado por la fundación Let It Beat Academy, que busca impulsar jóvenes talentos en la música.

En el video, Sasha canta junto a la artista Mila V, mientras Milan toca la batería y participa en los coros.

La producción tiene una estética moderna y vibrante, con escenas en la playa y momentos de interacción entre los jóvenes músicos.

El debut de los hijos de Shakira ha sido celebrado por la cantante, quien compartió un fragmento del videoclip en sus redes sociales con el mensaje: «¡Qué regalo más lindo para este día!», haciendo referencia al Día de la Madre.

El tema fue presentado en una gala especial en Miami organizada por la fundación, donde Shakira estuvo presente y se mostró emocionada al ver a sus hijos en el escenario.

El videoclip ya acumula miles de reproducciones en YouTube y ha generado una ola de comentarios positivos sobre el talento de los pequeños artistas. ¡Un inicio prometedor en la música para Milan y Sasha!.