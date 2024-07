Héctor Acosta anuncia su victoria contra el cáncer

El reconocido cantante y senador Héctor Acosta anunció hoy con emoción desde un hospital de Miami que ha vencido el cáncer. En un video conmovedor compartido en su cuenta de instagram, Acosta expresó su gratitud hacia el equipo médico y reflexionó sobre su experiencia durante los últimos cinco meses.

«Ha sido un día muy especial, cinco meses de aprendizaje y emociones encontradas», dijo Acosta visiblemente emocionado. «Quiero agradecer a las enfermeras, los enfermeros, y a los doctores que han estado a mi lado en esta travesía. Han hecho que las cosas sean más fáciles con su humildad y profesionalismo».

El artista, conocido también como «El Torito», destacó el papel fundamental de Dios y su actitud positiva para superar esta etapa difícil. «El cáncer no es una enfermedad, es un mensaje. Esta experiencia me ha enseñado a valorar cada día, a amarme más a mí mismo y a quienes me rodean», puntualizó.

Acosta había anunciado anteriormente una pausa en su carrera para concentrarse en su salud, sin detallar la naturaleza de su padecimiento. Ahora, celebra su regreso a la vida cotidiana con una perspectiva renovada.

«Estoy súper agradecido, súper positivo y optimista«, concluyó Acosta entre lágrimas de emoción. «Seguiremos venciendo cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino».