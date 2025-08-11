Hace 114 años, nació Mario Moreno «Cantinflas» el comediante que conquistó el mundo

El 12 de agosto de 1911 nació en la Ciudad de México, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Mario Moreno “Cantinflas”, uno de los comediantes más emblemáticos de la historia del cine en español y figura internacional del humor.

Cantinflas inició su carrera artística en carpas y teatros populares, donde desarrolló su inconfundible estilo de hablar con rodeos y frases ingeniosas, creando un personaje pícaro, humilde y entrañable que se ganó el corazón de millones.

Su peculiar manera de expresarse dio origen al verbo “cantinflear”, reconocido incluso por la Real Academia Española.

A lo largo de su trayectoria, protagonizó más de 50 películas, entre las que destacan “Ahí está el detalle”, “El bolero de Raquel” y “El padrecito”.

En 1956 saltó a la fama mundial con “La vuelta al mundo en 80 días”, producción con la que ganó un Globo de Oro.

Además de su legado artístico, Mario Moreno fue un filántropo comprometido con causas sociales, ayudando a niños, comunidades vulnerables y promoviendo el acceso a la educación.

Falleció el 20 de abril de 1993, pero su humor y su figura siguen vigentes, recordándonos que la risa es un lenguaje universal.