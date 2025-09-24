Grethel Gámez e Isabella Salgado, reinas de belleza de Nicaragua, se convierten en presentadoras de tv

Las preciosas jóvenes Grethel Gámez, Reina Nicaragua, e Isabella Salgado, Princesa Nicaragua, visitaron los estudios de Tu Nueva Radio Ya para compartir detalles sobre su experiencia como embajadoras de la belleza y el amor por el país.

Durante la visita, ambas jóvenes destacaron el compromiso de representar a Nicaragua en diversos espacios culturales y sociales.

Además, anunciaron su próxima incursión en la televisión nacional como presentadoras. Aunque no revelaron dónde trabajarán, su debut está previsto para la próxima semana.

Grethel Gámez también compartió que ya está disfrutando del apartamento amueblado que recibió como parte de su premio, y que próximamente le será entregada de manera oficial su camioneta del año.

Las reinas de belleza continuarán participando en eventos importantes, como la plataforma Nicaragua Diseña, en la que colaborarán como modelos para apoyar el talento nacional.

También estarán presentes en la Expo Ometepe, un evento que promueve el turismo y la cultura de la región.

Como parte de su agenda oficial, ambas jóvenes recibirán homenajes en sus ciudades de origen: Isabella Salgado será recibida en Chinandega este viernes, mientras que Grethel Gámez tendrá su acto de bienvenida el domingo en Matagalpa.

