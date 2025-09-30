Fiscales piden más de 11 años de prisión para sean «Diddy» Combs tras ser hallado culpable

Los fiscales federales de Estados Unidos solicitaron que el magnate del entretenimiento Sean “Diddy” Combs sea sentenciado a un mínimo de 135 meses de prisión (más de 11 años) tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución.

Esta solicitud se produce luego de un juicio donde Combs fue absuelto de cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración de tipo racketeering.

En su escrito, los fiscales califican la conducta de Combs como “seria” y argumentan que la sentencia debe reflejar la gravedad de sus acciones y el daño infligido a las víctimas.

Subrayaron el testimonio de las mujeres afectadas, incluyendo a Casandra “Cassie” Ventura, quien afirmó haber sufrido abuso, coerción y violencia por años, y expresó temor por su seguridad si Combs queda en libertad.

Por su parte, la defensa de Combs ha solicitado una sentencia significativamente más leve, de 14 meses de prisión como máximo, basándose en el tiempo ya cumplido en detención preventiva y supuestos cambios personales.

La decisión final sobre la sentencia será tomada por el juez federal Arun Subramanian, en una audiencia programada para el próximo 3 de octubre de 2025.