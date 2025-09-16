Festival de Coachella 2026 anuncia fechas y una alineación artística histórica

El Festival de Música y Artes de Coachella regresará en 2026 con una edición que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, en Indio, California.

El evento promete una experiencia única con una alineación diversa que incluye a figuras influyentes de la música actual.

El festival contará con la participación de más de 150 artistas de diferentes géneros y países.

La cantante Sabrina Carpenter abrirá las noches de los viernes, seguida por Justin Bieber que liderará las jornadas de los sábados.

Por su parte, la artista colombiana Karol G hará historia al cerrar los domingos, convirtiéndose en la primera artista de su país en encabezar el festival.

La alineación también incluye a nombres como The Strokes, FKA Twigs, BIGBANG, Disclosure y David Byrne, entre otros.

Además, la agrupación salvadoreña Los Hermanos Flores representará a Centroamérica, siendo la primera banda del país en presentarse en Coachella.

Más allá de los conciertos, el festival ofrecerá instalaciones artísticas interactivas, diversas opciones gastronómicas, espacios de bienestar y actividades enfocadas en la sostenibilidad.

Coachella 2026 se presenta como un evento musical, y una celebración de la cultura global y la innovación creativa.