¡Felices los 4! Maluma llegará a Nicaragua el próximo año

Los fanáticos del reguetón en Nicaragua se preparan para recibir a uno de los grandes exponentes de la música urbana. El cantante colombiano Maluma llegará a tierras pinoleras el próximo año, generando expectativas entre sus seguidores.

Con éxitos internacionales como “Felices los 4”, “Hawái”, “Sobrio”, “Borro Cassette” y “Corazón”, el artista promete despertar la emoción de quienes esperan disfrutar de su música en vivo.

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del pop latino y el reguetón, conquistando escenarios alrededor del mundo.

Los detalles sobre la fecha, el lugar del concierto y los precios de las entradas se esperan con entusiasmo por parte del público nicaragüense.

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