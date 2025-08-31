Familias disfrutan de la gala de presentación de Trajes Nacionales en Chinandega

La noche de este sábado se vivió una noche de belleza, colores, y mucha alegría en la Competencia de Trajes Nacionales del certamen Reinas Nicaragua 2025, realizada en el teatro municipal Jorge Paladino, de la ciudad de Chinandega.

Las 18 bellas representantes del certamen Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua, lucieron los espectaculares trajes elaborados por diseñadores nicaragüenses, que se inspiraron en nuestras raíces, cultura y naturaleza, para plasmarlas en sus creaciones

Este año los 18 trajes lucidos por las reinas departamentales competen por el primer lugar que será premiado con 500 dólares, el segundo con 300 y el tercero con 200 dólares.

La competencia de Trajes Nacionales, permitirá a las 18 candidatas de Reinas Nicaragua un excelente desempeño en la gran final del certamen a realizarse el próximo 13 de septiembre, en el Teatro Nacional Rubén Darío, Managua.

En la actividad participaron Nicole Hodgson, actual Reina Nicaragua 2024, Fernando Fuentes, Coach de Nicaragua Diseña, autoridades municipales, entre otras personalidades.

Próximamente, serán dados a conocer a los tres ganadores de la competencia de Trajes Nacionales.