Falleció Eduardo Manzano, icónico comediante mexicano conocido como “El Polivoz”

Eduardo Manzano fue una figura entrañable de la comedia mexicana, ampliamente recordado por su participación en el dúo humorístico Los Polivoces, junto a Enrique Cuenca. Su estilo satírico y versátil marcó una época en la televisión nacional, especialmente con el programa El show de los Polivoces en los años 70, donde interpretaban una variedad de personajes que retrataban con humor la sociedad mexicana.

Nacido el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, Manzano inició su carrera artística en la radio y el teatro como imitador de voces. Con el tiempo, se consolidó como actor de cine y televisión, participando en películas como La hija de Moctezuma (2014) y en la exitosa serie Una familia de diez, donde interpretaba al entrañable Arnoldo López desde 2007.

Su hijo, el también actor Lalo Manzano, dio a conocer la noticia del fallecimiento a través de redes sociales con un emotivo mensaje: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, mi maestro, mi amigo, ha partido”. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, la noticia ha generado una ola de condolencias y homenajes por parte de colegas, amigos y admiradores que reconocen su legado en la comedia y el entretenimiento mexicano.