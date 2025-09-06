Fallece Mark Volman, voz emblemática de The Turtles, a los 78 años

El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de Mark Volman, cofundador de la icónica banda de rock estadounidense The Turtles y voz principal del inolvidable éxito de 1967, Happy Together. Volman murió este viernes 5 de septiembre en Nashville, Tennessee, a los 78 años, a causa de una enfermedad breve e inesperada, según confirmó su representante.

Un legado musical que marcó generaciones

Nacido en Los Ángeles en 1947, Volman fundó The Turtles junto a Howard Kaylan en 1965. La banda alcanzó fama internacional con temas como It Ain’t Me Babe, Elenore y especialmente Happy Together, que se convirtió en un himno del pop-rock de los años 60 y llegó al número 1 del Billboard Hot 100.

Tras la disolución de la banda en 1970, Volman y Kaylan formaron el dúo Flo & Eddie, colaborando con artistas como Frank Zappa, Bruce Springsteen y Duran Duran, y dejando huella en la música experimental y comercial por igual.

Una lucha silenciosa

En 2020, Volman fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la cognición y el movimiento. A pesar de ello, continuó presentándose en el festival anual Happy Together Tour, demostrando su compromiso con la música y sus seguidores hasta sus últimos días.

En 2023, publicó sus memorias bajo el título Happy Forever, donde compartió anécdotas de su carrera y su vida personal, incluyendo momentos junto a leyendas como John Lennon y Jimi Hendrix.

Mark Volman deja un legado imborrable en la historia del rock, recordado por su talento, carisma y la alegría que transmitía a través de su música. Descanse en paz.