Fallece Giorgio Armani, ícono eterno de la moda

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes y respetados a nivel internacional. Armani falleció este 4 de septiembre de 2025 en Milán, a los 91 años, dejando tras de sí un legado que transformó para siempre la elegancia y el estilo contemporáneo.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani fundó su firma en 1975 y en pocas décadas logró levantar un imperio global que abarcó moda, accesorios, perfumes, decoración y hasta hoteles de lujo. Su propuesta estética, caracterizada por líneas limpias, chaquetas desestructuradas y una sobriedad sofisticada, cambió los códigos de vestimenta tanto en hombres como en mujeres, convirtiéndose en sinónimo de distinción.

En las últimas semanas su estado de salud se había visto afectado por una infección pulmonar, aunque se mantenía vinculado al trabajo creativo hasta sus últimos días. Armani falleció en su residencia de Milán, rodeado de sus seres queridos.

La noticia ha provocado una ola de reacciones en el ámbito internacional. Figuras como Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Donatella Versace y Victoria Beckham le rindieron homenaje, recordándolo como un visionario que marcó la industria con su talento y sensibilidad. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo describió como “un símbolo de la mejor Italia”.

La casa Armani anunció que abrirá una capilla ardiente en el Armani/Teatro de Milán los días 6 y 7 de septiembre, mientras que el funeral se llevará a cabo en privado, siguiendo los deseos del diseñador.