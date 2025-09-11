Fallece Eduardo Serrano, emblemático actor de telenovelas, a los 82 años

El reconocido actor venezolano Andrés Eduardo Serrano Acevedo, conocido artísticamente como Eduardo Serrano, falleció a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su familia y amigos cercanos.

Nacido en Caracas el 30 de noviembre de 1942, Serrano construyó una carrera de casi siete décadas en el teatro, el cine y, especialmente, la televisión.

Es recordado por sus memorables papeles en populares telenovelas como El Cuerpo del Deseo, Juana la Virgen y Las Amazonas, entre otras.

Su hija, Magaly Serrano, confirmó el deceso a través de las redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de amor y admiración.

El actor padecía de cáncer de pulmón con metástasis cerebral y otro tipo de cáncer en la vejiga.

Su legado, profesionalismo y carisma serán recordados por colegas y el público que lo siguió a lo largo de su trayectoria.