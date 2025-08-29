Fabiola Campomanes se retira implantes por salud y autocuidado

La reconocida actriz mexicana Fabiola Campomanes reapareció recientemente desde un hospital para compartir con sus seguidores una decisión trascendental: se retiró los implantes mamarios que portaba desde hace más de 20 años.

Con 53 años de trayectoria artística, Campomanes reveló que esta medida fue motivada por una serie de problemas de salud que no podía seguir ignorando.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista relató que comenzó a experimentar malestares hace aproximadamente ocho años, entre ellos contracturas en los implantes, que inicialmente intentó tratar mediante terapias.

“La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás”, compartió con sinceridad.

Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron: inflamación, manchas en la piel y malestares generalizados llevaron a Campomanes a reflexionar sobre el mensaje que su cuerpo le estaba enviando.

Fue en ese punto cuando tomó la firme decisión de remover los implantes, priorizando su bienestar físico y emocional.

El procedimiento fue llevado a cabo por el doctor Carlos Valle, a quien la actriz agradeció por su profesionalismo y confianza.

También destacó el apoyo incondicional de su hermana, Sofía Campomanes, quien estuvo a su lado durante todo el proceso de recuperación.

Campomanes utiliza esta experiencia para promover un mensaje de autocuidado y conciencia corporal: “Hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo.

El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final”, expresó con emoción desde el hospital.