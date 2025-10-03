Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años

La actriz mexicana Erika Buenfil, conocida como la “Reina del TikTok” y una de las figuras más queridas de la televisión, volvió a acaparar titulares al mostrarse como nunca antes: posando desnuda a sus 61 años.

La intérprete, quien ha demostrado que la edad no es un límite para reinventarse, compartió con orgullo las imágenes en las que luce con elegancia y seguridad, dejando en claro que la madurez también puede ser sinónimo de belleza y empoderamiento.

La publicación generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Seguidores y colegas del medio aplaudieron su valentía y la forma en que rompe estereotipos sobre la mujer en la industria del entretenimiento.

“Lo hice por mí, por celebrar mi vida y porque me siento plena”, habría expresado la actriz en entrevistas recientes, recalcando que su decisión es un mensaje de amor propio y confianza para todas las generaciones.

Con esta sesión fotográfica, Buenfil reafirma por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes de México, no solo por su trayectoria, sino por la autenticidad con la que se conecta con el público.