Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

El cantante español Enrique Iglesias y la ex tenista Rusa Anna Kournikova están nuevamente en la dulce espera.La pareja, conocida por su extrema discreción, ha confirmado que están esperando a su cuarto hijo.

Actualmente, Enrique y Anna son padres de tres pequeños: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco.

La noticia del nuevo embarazo comenzó a circular tras la publicación de imágenes de Anna en Miami, donde fue vista llevando a sus hijos al colegio con un atuendo deportivo que dejaba entrever su avanzado estado de gestación.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos están “muy ilusionados” con la llegada del nuevo integrante, que se espera para finales de este año.

A sus 50 años, Enrique ha expresado en varias ocasiones su deseo de priorizar la vida familiar, reduciendo sus giras y enfocándose en disfrutar el crecimiento de sus hijos.

La pareja reside en Indian Creek Island, una exclusiva zona de Miami, y ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores desde que iniciaron su relación en 2001.

Aunque nunca han confirmado oficialmente su estado civil, rumores apuntan a que podrían haberse casado en una ceremonia íntima.