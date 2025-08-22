En batalla por custodia de su hija, Natalia Jiménez consigue pruebas de que su ex esposo es “Quemón”

Natalia Jiménez, reconocida cantautora española, ha logrado un avance significativo en su disputa legal contra su exesposo, Daniel Trueba.

Recientemente, salió a la luz el resultado de un examen antidrogas al que fue sometido Trueba el 31 de julio —una prueba solicitada por la defensa de Jiménez—, el cual arrojó un resultado positivo por consumo de marihuana.

De acuerdo con el informe, el nivel de marihuana detectado en sangre es de 100 mililitros, cifra que supera ampliamente el máximo permitido bajo supervisión médica, que es de 5 mililitros.

Aunque los abogados de Trueba han argumentado que el consumo respondió a motivos médicos, la diferencia en los niveles medidos podría ser clave en favor de la cantante.

Este nuevo dato se suma a una victoria previa de Jiménez, obtenida en diciembre de 2022, cuando logró el derecho legal de viajar con su hija fuera de Estados Unidos.

Este resultado representa un avance legal importante en la búsqueda de Jiménez por obtener la custodia completa o mayoritaria de su hija, Alessandra, quien está próxima a cumplir nueve años de edad.

El tribunal ahora podría fijar una nueva audiencia para determinar los próximos pasos, con base en estos hallazgos

Desde su separación en 2021 tras varios años juntos, la disputa legal se centra en el bienestar de la menor.

Jiménez ha denunciado campañas de difamación por parte de Trueba, quien llegó a calificarla de bipolar, alcohólica y drogadicta; sin embargo, ella ha proclamado haber sido víctima de desinformación, mientras las pruebas señalan otro panorama.