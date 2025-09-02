Elvis Crespo encenderá Managua con su merengue el 17 de octubre

El indiscutible rey del merengue, Elvis Crespo, llegará a Nicaragua para ofrecer un espectáculo inolvidable el próximo 17 de octubre en el emblemático Polideportivo Alexis Argüello, ubicado en Managua.

Esta presentación forma parte de su gira internacional “Poeta Herío”, en la que el artista promete una noche cargada de ritmo, energía y nostalgia tropical.

Con una trayectoria que supera las dos décadas, el puertorriqueño Elvis Crespo ha conquistado corazones alrededor del mundo con éxitos como “Suavemente”, “Píntame” y “Tu Sonrisa”.

Su estilo vibrante y su carisma sobre el escenario garantizan una velada llena de baile, alegría y conexión con el público nicaragüense.

Los precios de entrada son 5 mil 180 córdobas Mesas Diamantes A; 4 mil 070 córdobas Mesas Diamantes B; 2 mil 775 Sillas Platinum y Un mil 480 córdobas en Gradas General.