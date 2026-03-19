El tráiler de Spider-Man: Brand New Day rompe récord histórico en solo 24 horas

El universo de Marvel Studios vuelve a hacer historia con el lanzamiento del primer adelanto de Spider-Man: Brand New Day, que se ha convertido en el tráiler más visto de todos los tiempos.

En tan solo 24 horas, el avance alcanzó la impresionante cifra de más de 718 millones de visualizaciones, superando ampliamente el récord anterior y marcando un nuevo hito en la industria del entretenimiento.

La película, protagonizada por Tom Holland, ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos, quienes esperaban con ansias este primer vistazo tras el éxito de entregas anteriores.

El impacto fue tan grande que el tráiler logró romper récords en tiempo récord, superando incluso otras producciones importantes en cuestión de horas, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del cine.

Este nuevo capítulo mostrará una etapa diferente en la vida de Peter Parker, con un tono más emocional y cambios importantes en su historia, lo que ha incrementado aún más el interés del público.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto llegar a los cines el 30 de julio de 2026 en América Latina, donde se espera que continúe el éxito global del personaje.