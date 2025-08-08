“El rey del tequila”, Julión Álvarez, se presentará en Nicaragua el 21 de Noviembre

El reconocido cantante mexicano de música regional, Julión Álvarez, confirmó que se presentará en Nicaragua el próximo 21 de noviembre.

Aunque hasta el momento no se ha anunciado oficialmente el lugar del evento, fuentes cercanas a la productora señalan que el concierto podría realizarse en el Estadio Nacional Soberanía.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores del artista, quien es considerado uno de los máximos exponentes del género regional y cuenta con una sólida base de fans en el país.

Julión Álvarez ha visitado Nicaragua en otras ocasiones, siempre con llenos totales y una recepción entusiasta por parte del público.

Nacido el 11 de abril de 1983 en La Concordia, Chiapas, México, Julio César Álvarez Montelongo, o Julión Álvarez, inició su carrera musical como integrante de la Banda MS antes de lanzarse como solista en 2007.

Desde entonces, ha construido una trayectoria sólida dentro del género regional, abarcando estilos como banda, norteño y mariachi.

Julión Álvarez y su Norteño Banda han logrado múltiples éxitos que se han convertido en himnos del género, entre ellos “Te hubieras ido antes”, “Y así fue”, “Cuando te amé” y “Afuera está lloviendo”.

Ha sido ganador de premios Billboard y Latin Grammy, y sus giras suelen agotar entradas en México, Centroamérica y Estados Unidos.