El Mundo de la Música Despide a Colin «Smiley» Petersen, baterista de los Bee Gees

El 18 de noviembre de 2024, Colin «Smiley» Petersen, baterista original de los Bee Gees, falleció a los 78 años. Petersen, quien formó parte fundamental de la banda desde 1966, tocó en varios de sus primeros éxitos como «Massachusetts» y «To Love Somebody.» Su legado perdura como un pilar en la historia del grupo y de la música pop.

La noticia fue anunciada a través de la página de Facebook de la banda tributo «Best of the Bee Gees,» quienes destacaron no solo su talento musical, sino también su alegría y la brillantez de su sonrisa.

Petersen dejó una huella indeleble en la música y será recordado con cariño por fans y colegas. Su contribución a los Bee Gees ayudó a moldear el sonido que definió a una generación y su memoria vivirá en sus grabaciones y en los corazones de aquellos que admiraron su trabajo.

Es una pérdida sentida para el mundo de la música y para todos aquellos que crecieron con los inolvidables ritmos de los Bee Gees.