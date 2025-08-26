El fenómeno musical Latin Mafia anuncia concierto en Nicaragua

El aclamado trío mexicano Latin Mafia ha confirmado su llegada a Nicaragua como parte de su exitosa gira internacional.

La banda, conocida por su innovadora fusión de pop, electrónica y ritmos latinos, ofrecerá un concierto el próximo 2 de noviembre en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua.

El Polideportivo, con capacidad para más de 8,000 espectadores, será el escenario de uno de los eventos musicales más esperados del año.

La presentación promete ser una experiencia vibrante, con una producción de gran escala que incluirá efectos visuales y un repertorio que repasará sus éxitos más virales, como «Julieta» y «Patadas de ahogado», además de temas de su álbum debut.

Latin Mafia, integrado por los hermanos Mike, Emilio y Milton de la Rosa, saltó a la fama en 2021 gracias a TikTok, donde su versión de «Julieta» se volvió un fenómeno viral.

Desde entonces, el grupo ha sido nominado a los Latin Grammy y ha firmado con un sello discográfico de prestigio, consolidándose como una de las propuestas más frescas y destacadas de la música latina actual.

Se espera que la venta de boletos inicie en las próximas semanas a través de canales oficiales.

