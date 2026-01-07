Mexicano Edén Muñoz llegará a Managua con un esperado concierto el próximo 29 de mayo

El cantante y compositor mexicano Edén Muñoz confirmó su presentación en Managua, Nicaragua, el próximo viernes 29 de mayo, como parte de su gira “Viejos Tiempos”, con la que ha conquistado escenarios internacionales gracias a su estilo que fusiona la música regional mexicana con letras cargadas de sentimiento.

El concierto se realizará en el Polideportivo Alexis Argüello, recinto que recibirá a miles de fanáticos que esperan corear los mayores éxitos del artista, tanto de su etapa como integrante de Calibre 50 como de su carrera como solista.

La venta de boletos iniciará el viernes 9 de enero a partir de la 1:00 de la tarde. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, la localidad Mesa Platinum tendrá un costo de C$7,770 (US$210) por silla, con ubicación preferencial cercana al escenario.

Por su parte, el acceso VIP de pie estará disponible por C$3,145 (US$85), mientras que la entrada en Preferencia tendrá un valor de C$1,665 (US$45). La organización informó que todos los precios incluyen el cargo por servicio.

Los boletos oficiales podrán adquirirse a través de Crêpe Lovers. El evento es producido por Premier Producciones y EMC Music Inc., y se perfila como uno de los conciertos más esperados del año en el país.