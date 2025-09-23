type here...
Farándula

Dua Lipa despide a su agente tras firma de carta pro-Israel

Por Quique GonCan
La superestrella británica del pop, Dua Lipa, tomó la decisión de despedir a su agente, David Levy, luego de que este firmara una carta de carácter pro-Israel que pedía la exclusión del grupo irlandés Kneecap del reconocido festival Glastonbury.

La misiva, dirigida a los organizadores Michael y Emily Eavis, acusaba a la banda de apoyar públicamente a Hizbulá y de incitar violencia contra miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Levy, vinculado a la agencia William Morris Endeavor (WME), fue uno de los firmantes del documento, lo que generó un profundo malestar en la cantante, conocida por expresar en reiteradas ocasiones su apoyo a la causa palestina.

De acuerdo con el diario británico The Mail on Sunday, Lipa consideró que la postura de su agente resultaba incompatible con los valores que ella defiende y con la imagen pública que proyecta en su carrera. Su entorno cercano confirmó que la intérprete de Levitating entendió la acción como una contradicción con sus convicciones políticas, razón por la cual puso fin a la relación laboral.

