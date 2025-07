Debbie Harry la rubia que electrificó el punk, cumple 80 años

Debbie Harry, la icónica voz de Blondie, llega hoy a los 80 años con la misma actitud desafiante que la convirtió en leyenda desde los días en que sacudía el CBGB de Nueva York con su mezcla de punk, pop y glamour, hasta sus incursiones en el cine y la moda.

Nacida como Deborah Ann Harry, fue adoptada y criada en Nueva Jersey. Antes de la fama, trabajó como secretaria, camarera y hasta fue conejita de Playboy.

Pero su verdadero salto llegó en 1974, cuando formó Blondie junto a Chris Stein. Con hits como «Heart of Glass», «Call Me» y «One Way or Another», se convirtió en la reina indiscutible del new wave.

A lo largo de su carrera, Debbie combinó la rebeldía del punk con un estilo glam que la volvió ícono de la moda.

Vogue la describió como una mezcla perfecta de “punk y lentejuelas”. Y aunque nunca se sumó al punk con la furia de Patti Smith, siempre mantuvo un pie en la transgresión y otro en la música comercial.

Hoy, a sus 80, Debbie no se anda con rodeos. En una entrevista reciente dijo que no le interesa tener pareja: “¡Dios me libre! Me aterrorizaría”, bromeó.

En lugar de eso, está enfocada en “curarse” y reencontrarse con su chispa creativa.

Y aunque ya no pisa escenarios con la misma frecuencia, su legado sigue vivo. En el East Village aún se alza un mural gigante con su rostro, como testigo de una era que ella ayudó a definir.