Daddy Yankee espera “En la paz de Dios” resolver demanda contra su exesposa

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se presentó este jueves en el Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico, para la vista inicial de una demanda que interpusieron contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González.

A su llegada, el artista expresó su deseo de que el proceso legal concluya “en la paz de Dios”, dejando claro que mantiene la fe como guía en medio de esta disputa judicial.

La demanda, que se remonta a finales de 2024, acusa a las hermanas González de haber accedido sin autorización a archivos corporativos de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc., propiedad del artista.

Según los abogados de Daddy Yankee, las demandadas habrían eliminado información clave relacionada con su gira La Última Vuelta World Tour y la venta de su catálogo musical, lo que constituye una violación a la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas.

Daddy Yankee exige una compensación de 12 millones de dólares, alegando que las acciones de su exesposa y excuñada sabotearon operaciones fundamentales de sus corporaciones.

Además, se denuncia que en diciembre de 2024 se realizaron transferencias por un total de cien millones de dólares desde cuentas bancarias corporativas a cuentas personales, sin el conocimiento ni autorización del artista.

Acompañado por su abogado, Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee manifestó que le hubiera gustado que la situación “fuese de otra manera” y que siempre ha estado “al servicio y abierto” a llegar a un acuerdo.

El objetivo del caso, según su defensa, es recuperar cuatro años de registros eliminados y reivindicar los derechos de sus empresas.

Por su parte, la abogada de Mireddys González, Mayra López Mulero, pidió a su clienta no hacer declaraciones a la prensa, señalando que respetarán los procedimientos judiciales.

Tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común, la separación de la pareja se hizo oficial en febrero de 2025.

Desde entonces, las disputas legales han sido constantes y ahora escalan al ámbito federal.

Daddy Yankee, quien recientemente anunció su retiro artístico, ha dejado claro que su fe lo acompaña en este proceso que espera cerrar con justicia y serenidad.