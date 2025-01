Cynthia Klitbo considera hacerse Uber para superar crisis financiera

La actriz Cynthia Klitbo ha sido víctima de una estafa telefónica, lo que permitió a los delincuentes retirar fondos de su cuenta bancaria. Este fraude la dejó sin sus ahorros, fondos esenciales tanto para su vida diaria como para asegurar el futuro de los estudios de su hija, quien sigue su carrera de actriz en Estados Unidos.

Desde 2024, la situación de la villana de telenovelas ha sido difícil, pero poco a poco ha ido consiguiendo proyectos, algunos de los cuales deben esperar hasta abril. Mientras tanto, está resolviendo lo que puede.

En una reciente transmisión en Instagram, comentó: “No sé si voy a agarrar a mis perros y meterme a ayudar a un hospital infantil. No sé qué voy a hacer, pero yo tengo que corresponderle a Dios porque nunca me abandona”. Klitbo también compartió que tiene habilidades culinarias, puede limpiar casas, e incluso dijo: “Tengo un coche que me aguanta hasta para ser Uber. Si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, dejando claro que ningún trabajo le parece indigno.

Próximamente, participará en un proyecto que finalizará en marzo, lo que considera un alivio para su situación: “Me quedan únicamente dos meses más y, aquí al ritmo que voy, está cubierto. Vamos a salir adelante, ya empiezo una película, no sé si a finales de enero”, indicó. A pesar de sus esfuerzos, las deudas persisten, y Cynthia ha recurrido a vender algunas de sus joyas y bienes.

Además, planea vender uno de sus departamentos en Estados Unidos y le ofrecieron una tarjeta de crédito en el banco. Aunque también está buscando trabajo con productores y amigos, su principal preocupación sigue siendo mantener a su hija Elisa, que está a punto de terminar la preparatoria.

La actriz reveló que en sus momentos más oscuros ha considerado la muerte: «Me ha pasado por la cabeza, si yo me muriera, mi hija cobraría mi seguro y se congelarían todas mis deudas, y ella se quedaría con todas las propiedades. Quiuboles, que hoy sonó la alarma de incendios, y ¿quién creen que fue la primera en salir corriendo del departamento? La primera que dijo: ‘mejor me muero'».