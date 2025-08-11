Cristiano Ronaldo le propone matrimonio a Georgina Rodríguez con un anillo de 3 millones de dólares

Después de pasar casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado el gran paso que sus seguidores esperaban: ¡están comprometidos!

El astro portugués sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio que además de romántica, fue deslumbrante.

Georgina compartió la noticia en Instagram con una imagen íntima donde se ve su mano entrelazada con la de Ronaldo, luciendo un impresionante anillo de diamantes.

La joya, de corte ovalado y valorada en aproximadamente 3 millones de dólares según expertos en joyería, captó la atención de millones.

En la publicación, Georgina escribió: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, confirmando el compromiso con una frase que derrochaba amor.

La pareja, que se conoció en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, ha construido una familia con cinco hijos y ha compartido una vida llena de viajes, triunfos deportivos y momentos entrañables.

Desde su mudanza a Arabia Saudita, su relación ha sido objeto de atención mundial, y este compromiso marca el inicio de un nuevo capítulo.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la boda, se espera que sea un evento digno de celebridades internacionales.

Lo que sí está claro es que el amor entre Cristiano y Georgina sigue brillando… tanto como ese espectacular anillo.