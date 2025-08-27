Comic-Con Nicaragua confirma a Finn Jones, actor de Juego de Tronos como parte de su cartel internacional

Finn Jones, el actor británico que dio vida a Loras Tyrell en la exitosa serie Game of Thrones, será uno de los invitados estelares del Comic-Con Nicaragua 2025, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en Managua.

Su presencia marca un hito para los fanáticos de la cultura pop en el país, que por primera vez recibirán a una figura internacional vinculada a una de las sagas más influyentes de la televisión moderna.

Además de su participación en el universo de Westeros, Jones también es conocido por interpretar a Danny Rand en Iron Fist, la serie de Marvel producida por Netflix.

Su versatilidad como actor y su conexión con dos franquicias de alto impacto lo convierten en un atractivo especial para los asistentes al evento.

Comic-Con Nicaragua contará con una programación diversa que incluye paneles en vivo, concursos de cosplay, exhibiciones de artistas locales, zonas de videojuegos,presentaciones de K-Pop y espacios interactivos para los fanáticos.

Entre los otros invitados confirmados se encuentran Michael Cudlitz, reconocido por su papel en The Walking Dead, y destacados talentos del doblaje latinoamericano como Luis Carreño y César Franco.

Las entradas ya están disponibles a través de TodoTicket, con opciones que van desde pases generales hasta paquetes VIP y familiares.

Con esta edición, Comic-Con Nicaragua se consolida como una plataforma clave para el entretenimiento y la cultura geek en Centroamérica.