Coautor de «Angels» demanda a Robbie Williams por derechos de autor

El compositor irlandés Ray Heffernan demandará a Robbie Williams para reclamar reconocimiento y una parte de las ganancias de la exitosa canción «Angels».

Heffernan asegura que coescribió la melodía en 1996 y grabó una maqueta con Williams, quien luego la transformó en la versión final.

Aunque en su momento vendió sus derechos por 7,500 libras, nunca fue acreditado.

La demanda, que se presentará en el Reino Unido y Alemania, busca que Heffernan reciba alrededor del 33% de las futuras ganancias de la canción.

El compositor invoca la cláusula de la Unión Europea que protege a los autores cuyas obras se vuelven éxitos mundiales.

Williams siempre ha sostenido que escribió la canción con Guy Chambers y ha negado la participación de Heffernan, a quien ha calificado de «fantasioso».

