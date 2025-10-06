Circulan rumores de separación entre Karol g y Feid

Las redes sociales se encendieron ante los fuertes rumores de una posible ruptura entre las superestrellas del género urbano Karol G y Feid.

La especulación creció después de que la pareja dejara de aparecer junta en público y compartiera mensajes interpretados por los fans como señales de un distanciamiento.

Los rumores cobraron fuerza cuando la «Bichota» publicó una serie de frases en sus historias de Instagram sobre «ciclos que terminan» y la prioridad del «amor propio antes que todo».

Por su parte, Feid (el «Ferxxo») ha mantenido un perfil más reservado y, de manera inusual, ha evitado mencionar a Karol G durante sus presentaciones recientes, algo que antes era habitual.

El detalle que muchos seguidores consideran la confirmación del quiebre es que ambos artistas dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

Karol G y Feid oficializaron su relación a mediados de 2023, tras meses de rumores que nacieron de su innegable química en colaboraciones musicales.

La pareja se había consolidado rápidamente como una de las más queridas del género.

Hasta el momento, ninguno de los artistas ha confirmado ni desmentido la separación, dejando a sus fanáticos sorprendidos y a la espera de una declaración oficial.