Christian Nodal aclara rumores acerca del cumpleaños de su retoño Inti

El cantante mexicnao Christian Nodal respondió a las críticas por no felicitar públicamente a su hija Inti, fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu, en redes sociales durante su primer cumpleaños.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Nodal se mostró molesto ante los comentarios de quienes lo juzgan por no exponer a su hija en plataformas digitales y aclaró que su decisión de no publicar una felicitación o imágenes de Inti en su cumpleaños no tiene nada que ver con desinterés, sino con la protección de su hija.

El cantante criticó a los usuarios, medios de comunicación e influencers que han creado rumores sobre su vida personal y su papel como padre.

Además, rechaza las especulaciones sobre su relación con su hija y los comentarios que lo acusan de no cumplir con sus responsabilidades como padre, como el pago de la manutención.

El intérprete de Botella tras botella explicó que su decisión de no exponer a su hija en redes sociales tiene como objetivo protegerla de los comentarios negativos.

Un post, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierdero en los comentarios… ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso?

El cantante también subrayó que no ve necesario compartir imágenes de su hija solo para cumplir con las expectativas del público.