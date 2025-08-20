Chiquis Rivera hace historia al convertirse en la primera mujer en unirse a prajin parlay

La BBC decidió suspender en el último momento el estreno del documental Ozzy Osbourne: Coming Home, previsto para el lunes 18 de agosto, atendiendo una solicitud expresa de la familia del fallecido ícono del rock, que falleció el pasado 22 de julio a los 76 años.

La cadena comunicó que el film fue «movido en la programación», y aseguró que una nueva fecha de emisión se confirmará próximamente. La decisión fue definida como un acto de respeto hacia los allegados del músico en un momento tan delicado.

Originalmente concebido como una serie de diez episodios bajo el título Home to Roost, el proyecto fue reformulado en un especial de una hora, tras el agravamiento de la salud de Osbourne. El metraje recaba escenas íntimas de sus últimos tres años, particularmente su regreso al Reino Unido, su última actuación en Birmingham el 5 de julio, y finalmente, su fallecimiento.

Algunos medios destacan que la familia expresó inquietudes sobre el tono general del programa, así como la rapidez con que la BBC intentaba emitir el documental, posiblemente presionada por la próxima llegada de otra producción similar de Paramount+.

Uno de los productores definió la película como un relato íntimo sobre la vida de Ozzy, su relación con Sharon y sus hijos, mostrando su sentido del humor, reflexión y amor familiar en los últimos momentos compartidos.