Cher, anuncia su regreso a la música con un nuevo álbum en 2025

La cantante estadounidense Cher, la inconfundible estrella del pop que ha marcado cada década desde los años 60, confirmó que volverá al estudio de grabación para lanzar un nuevo álbum de material original. Este será su primer trabajo no navideño desde “Closer to the Truth” (2013), marcando un regreso muy esperado por sus fanáticos.

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, la intérprete de éxitos como “Believe” y “If I Could Turn Back Time” reveló su entusiasmo por este proyecto. “Estoy a punto de hacerlo”, dijo cuando se le preguntó si lanzaría un nuevo disco. Cher comenzará las grabaciones a principios de 2025, en colaboración con su pareja, el productor Alexander Edwards, de 38 años, quien ya trabajó con ella en su álbum navideño de 2023.

La artista estadounidense expresó anteriormente su intención de mudarse a Inglaterra para producir dos nuevos discos, Cher explicó que algunas canciones del proyecto fueron seleccionadas por su pareja Edwards, destacando su papel como productor y escritor: “Él hace de todo, y estoy muy emocionada por eso”, afirmó.

Si bien no se han revelado más detalles sobre el estilo o las colaboraciones del próximo álbum, fuentes cercanas indican que la cantante está “realmente emocionada” por este regreso a la música tras un largo descanso. Aunque han circulado rumores sobre una posible nueva residencia en Las Vegas, la artista no tiene planes concretos en este momento.