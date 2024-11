Cazzu rompe el silencio y desmiente declaraciones de Ángela Aguilar

Este año, la cantante argentina Julieta, mejor conocida como Cazzu, estuvo en el ojo del huracán tras la ruptura con el famoso cantante mexicano Christian Nodal y la supuesta infidelidad con la hija de Pepe Aguilar.

Recientemente, Cazzu fue invitada al podcast Luzu donde desmiente a Ángela Aguilar, quien aseguró que la cantante argentina estaba enterada sobre la relación que tenía su pareja y con Ángela en aquel entonces cuando estaban juntos.

Aguilar afirmó también que a nadie se le había roto el corazón, y que estaban entre adultos.

Tras meses de silencio, la argentina decidió hablar, pues afirmó que su integridad había sido atacada. Esto respondió:

«Yo me enteré de la misma forma que lo hizo todo el mundo, por medio de las redes sociales y las plataformas noticiosas».

También agregó: «Sufrí muchísimo y sí, se me rompió el corazón. Ella propone una historia distinta a lo que yo conocía. Quiero estar en paz, y no, no es cierto, no todos somos adultos, hay una bebé de por medio que debo proteger».