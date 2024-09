Cazzu reaparece en alfombra roja luciendo sensual atuendo

La cantante argentina Cazzu, reapareció en la alfombra roja del evento Best New Artist Showcase del Latin Recording Academy, celebrado en el Michelangelo en la ciudad de Buenos Aires, donde deslumbró con un atuendo sensual que no defraudó a sus seguidores y a los asistentes del evento.

Cazzu optó por un diseño atrevido total black, este consistió en una falda midi tipo lápiz y un top estilo sostén en color negro que dejó ver muhos de sus tatuajes. Su look ¡Fue considerado como el vestido de “la venganza”!

La presencia de Cazzu en la alfombra roja no pasó desapercibida, y su atuendo generó numerosos elogios tanto en redes sociales. Sin duda, su aparición fue uno de los momentos más comentados de la noche, reafirmando que, pese a que no ha querido hablar abiertamente del fin de su relación con Christian Nodal, con quien además tuvo una hija, Cazzu ha decidido que es el momento perfecto de recuperar la sonrisa y retomar su vida.

Aunque Cazzu no habló con la prensa, se le vio muy sonriente en compañía de su mejor amiga, la también cantante La Joaqui, quien aprovechó para subir un video de ambas en el evento, donde le dedicó a Cazzu unas bellas palabras: “Vos y yo contra el mundo”.